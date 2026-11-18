سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اعلام کرد: بانک اطلاعات مکانی و محدوده بوستان‌های پایتخت به‌روزرسانی شد و ۲ هزارو ۴۳۵ بوستان در نقشه‌های جامع شهری به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با مشارکت مناطق ۲۲گانه و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز، طرح جامع تدقیق و به‌روزرسانی محدوده بوستان‌های پایتخت را به سرانجام رساند؛ اقدامی کلیدی که با هدف یکپارچه‌سازی داده‌های مکانی، افزایش دقت آماری و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده در مدیریت شهری به اجرا درآمد.

اطلاعات مکانی و محدوده بوستان‌های پایتخت پس از بازنگری‌های تخصصی، به‌روزرسانی شد. آخرین مرحله این فرآیند در سال ۱۴۰۲ انجام شده بود و با توجه به اهمیت استراتژیک و اثرگذاری این داده‌ها در برنامه‌ریزی‌های شهری، از این پس این لایه اطلاعاتی به‌صورت سالانه پایش و به‌روزرسانی خواهد شد.

در این طرح، محدوده بوستان‌ها با استفاده از بستر اطلاعات مکانی و فرآیند یکپارچه‌سازی داده‌ها که از سوی سازمان فاوا فراهم شده بود (مبتنی بر نقشه‌های مقیاس یک‌هزارم و تصاویر ماهواره‌ای)، مورد بازبینی دقیق قرار گرفت. این فرآیند با همکاری مستمر مناطق ۲۲گانه شهرداری و سازمان بوستان‌ها اجرا شد تا موقعیت، حدود و مساحت دقیق تمامی فضاها با بالاترین ضریب اطمینان ثبت شود.