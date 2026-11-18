به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، لیگ جودو آینده‌ سازان کشور گرامیداشت شهید صالح از امروز با رقابت ۴۰۰ جودوکار نوجوان آغاز شد.

در این رقابت‌ ها ۲۰ تیم از ۱۶ استان کشور به صورت دوره‌ ای و حذفی با هم رقابت می‌ کنند.

تیم‌ های شرکت کننده در این مسابقات در ۵ گروه چهار تیمی قرار دارند که از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

این مسابقات در وزن های منفی ۴۶، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۶، ۷۳، ۸۱، ۹۰ و مثبت ۹۰ کیلوگرم برگزار خواهد شد و در پایان برترین‌ های ایران معرفی خواهند شد.

نفرات برتر این رقابت‌ ها به اردوی تیم ملی کشورمان برای شرکت در مسابقات جهانی دانش‌ آموزان جهان که اواخر آذر ماه در برزیل برگزار می‌ شود دعوت خواهند شد.