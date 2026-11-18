معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به وجود یک میلیون اثر تاریخی در کشور و ثبت ۴۳ هزار اثر تاکنون گفت: پرونده دیوار بزرگ گرگان در اولویت پیگیری برای ثبت جهانی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی دارابی روز چهارشنبه در نشست انجمن میراث فرهنگی استان گلستان و جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران زمین اظهار کرد: ایران ۳۰ اثر ثبت جهانی دارد که در قالب ۱۱۴ سایت در نقاط مختلف کشور پراکنده شدند. همچنین ۳۰ پرونده در فهرست جهانی به ثبت رسیده که برخی از آنها ماهیت زنجیره‌ای دارند برای نمونه ۵۴ کاروانسرای واقع در ۲۴ استان کشور در قالب یک پرونده ثبت جهانی شدند و باغ‌ها و قنات‌ها نیز از دیگر پرونده‌های زنجیره‌ای محسوب می‌شوند.