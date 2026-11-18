دبیر دومین همایش ملی و نشست علمی هم‌افزایی در شیلات، دریافت ۸۲ مقاله علمی با محوریت امنیت غذایی و اقتصاد آبی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ انیسه جمشیدی، در مراسم برگزاری این همایش در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: از مجموع مقالات دریافت‌شده، ۳۰ مقاله از دانشگاه‌های سراسر کشور و ۵۲ مقاله از سوی پژوهشگران دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به دبیرخانه ارسال شده است.

وی افزود: این همایش با هدف تبادل دانش و تجربیات علمی، بررسی ظرفیت‌های حوزه شیلات و ارائه راهکارهای علمی برای تقویت امنیت غذایی و توسعه اقتصاد آبی برگزار شده است.

دبیر دومین همایش ملی و نشست علمی هم‌افزایی در شیلات با اشاره به محورهای تخصصی مقالات دریافتی بیان کرد: آبزی‌پروری پایدار و امنیت غذایی، تغذیه آبزیان و تولید پایدار، بهداشت، بیماری‌ها و ایمنی زیستی در آبزیان و همچنین فرآوری، کیفیت و ایمنی محصولات شیلاتی از جمله محورهای این همایش است.

وی صید پایدار و ارزیابی ذخایر آبزیان، اکولوژی و مدیریت پایدار منابع آبزی و زیست‌فناوری و فناوری‌های نوین در شیلات و امنیت غذایی را از دیگر محورهای این رویداد علمی عنوان کرد.

دبیر دومین همایش ملی و نشست علمی هم‌افزایی در شیلات ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایش زمینه‌ساز تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و فعالان حوزه شیلات و ارائه راهکارهای کاربردی برای توسعه پایدار این بخش باشد.

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دارای چهار دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، اقتصاد و مدیریت، منابع طبیعی دریا و مهندسی دریا است و فعالیت‌های آموزشی آن در این دانشکده‌ها متمرکز است.