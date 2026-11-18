مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بیمه مرکزی از الکترونیکی کردن فرایند پرداخت خسارت و نظارت هوشمند برای کنترل تقلب و شخصی‌سازی خدمات بیمه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دقیقی در برنامه میز اقتصاد امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۵ از پیشرفت‌های چشمگیر ایران در حوزه «اقتصاد دیجیتال» و صنعت بیمه خبر داد و تأکید کرد: ایران اکنون زیرساخت‌های بسیار قدرتمندی در صنعت بیمه ایجاد کرده که حتی از بسیاری از کشور‌های پیشرفته نیز فراتر رفته است.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این تحول، ایجاد سیستم‌های یکپارچه‌ای مانند «سنهاب» است که باعث شده اطلاعات بیمه و پرداخت خسارت‌ها در سراسر کشور، از شمال تا جنوب، به‌صورت لحظه‌ای و بسیار سریع انجام شود.

دقیقی اشاره کرد که با حمایت وزیر اقتصاد و ریاست بیمه مرکزی، هدف اصلی فعلی، دیجیتالی کردن کامل خدمات است. طبق برنامه‌ریزی‌ها، از ابتدای آذرماه، بخش‌های مهمی از صنعت بیمه (به‌ویژه بیمه‌های درمان، خودرو و شخص ثالث) بدون نیاز به کاغذ فعالیت خواهند کرد. در این سیستم جدید، مشتریان می‌توانند تنها با استفاده از گوشی موبایل خود، مدارک و اسناد مربوط به خسارت را ارسال و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی بیمه مرکزی در ادامه گفت‌و‌گو از تغییر بزرگ در صنعت بیمه خبر داد و گفت که هدف اصلی، حذف کاغذبازی و مراجعه حضوری در بخش‌های مهمی مثل «بیمه خودرو» و «بیمه درمان» است. در سیستم جدید، مشتریان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به شعبه یا استفاده از کاغذ، تمام مراحل از صدور بیمه‌نامه تا اعلام خسارت و ارسال مدارک را تنها با موبایل و به‌صورت دیجیتالی انجام دهند. این اقدام علاوه بر سرعت بخشیدن به امور، باعث حفظ محیط زیست و کاهش هزینه‌ها می‌شود

دقیقی افزود: از ابتدای آذرماه، سیستم بیمه به سمت دیجیتالی شدن کامل می‌رود تا مردم دیگر مجبور نباشند برای رسیدگی به خسارت‌ها و مدارک، به ادارات مراجعه یا کاغذبازی کنند.

او تأکید کرد که زیرساخت‌های اتصال میان بیمه‌ها، وزارت بهداشت و راهور آماده شده است تا در بخش‌هایی مثل درمان و خودرو، تمام امور به‌صورت آنلاین و از طریق موبایل انجام شود. این کار باعث می‌شود مردم به‌جای حمل مدارک فیزیکی، به‌راحتی و به‌صورت دیجیتال درخواست خود را ثبت و هزینه‌ها را دریافت کنند.

دقیقی درباره تحول دیجیتال در صنعت بیمه توضیح داد که این روند باعث افزایش گردش سرمایه می‌شود. او اشاره کرد که در سال ۱۴۰۴، صنعت بیمه ۳۹۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که صنعت بیمه در سال گذشته، مبلغ بسیار بالای ۵۱۱ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و این یعنی برخلاف تصور، فعالیت‌ها با هدف تضمین توانایی پرداخت خسارت به مردم انجام می‌شود.

دقیقی در پاسخ به سوال درباره خسارت‌های ناشی از جنگ، اعلام کرد: تا این لحظه مجموعاً ۱۴۷ میلیون دلار و ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان خسارت جنگ توسط شرکت‌های بیمه (تحت نظارت بیمه مرکزی) پرداخت شده است.

وی همچنین به پیشرفت صنعت بیمه در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اشاره کرد و افزود: رشد شرکت‌های اینشورتک از ۲ شرکت در سال گذشته به ۹ شرکت در سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده تحول دیجیتال در این حوزه است. این فناوری‌ها فراتر از صرفاً فروش، در فرآیند‌های حیاتی مانند ارزیابی دقیق و سرعت بخشیدن به پرداخت خسارت نقش دارند. از دیگر مزایای این تحول، امکان شخصی‌سازی دقیق بیمه‌هاست که این دستاورد‌ها در نهایت به معنای ارتقای سطح خدمات، بهبود رفاه اجتماعی و افزایش رضایت مردم از صنعت بیمه است.

دقیقی تأکید کرد، یکی از برنامه‌های اساسی، ایجاد نظارت هوشمند است تا اطمینان حاصل شود شرکت‌های بیمه وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند و مردم بتوانند خسارت‌های خود را به‌موقع و به‌طور کامل دریافت کنند واعتبار صنعت بیمه در برابر مردم حفظ شود.

مدیر نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه برنامه میز اقتصاد گفت: ابزار‌های تازه‌ای برای کمک به تأمین مالی شرکت‌ها و اقتصاد کشور در حال طراحی و اجراست.

به گفته روشن‌قلب، یکی از این طرح‌ها انتقال برخی دارایی‌های دولت به صندوق و عرضه واحد‌های آن به سرمایه‌گذاران است. با این روش، دارایی‌های کم‌استفاده دولت وارد چرخه اقتصاد می‌شوند و مردم نیز می‌توانند با سرمایه‌گذاری در واحد‌های کوچک‌تر، از منافع آن بهره‌مند شوند.

وی همچنین گفت: سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد اکنون حدود ۱۳ درصد است و برنامه‌ریزی شده این سهم ابتدا به ۲۵ درصد و سپس به ۳۰ درصد برسد و موافقت اصولی پنج صندوق تضمین نیز صادر شده است.

روشن‌قلب توضیح داد که ۵ صندوق تضمین با مجوز وزارت اقتصاد و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال راه‌اندازی هستند. این صندوق‌ها با هدف کمک به شرکت‌ها برای انتشار اوراق و تضمین طرحهایشان ایجاد شده‌اند تا شرکت‌ها بتوانند با هزینه کمتر، منابع مالی خود را تأمین کنند.

مدیر نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یکی از کاربرد‌های اصلی این «صندوق‌های تضمین» کمک به شرکت‌ها برای انتشار اوراق صکوک است.

وی درباره صندوق‌های ارزی توضیح داد که این صندوق‌ها با هدف استفاده از منابع ارزیِ بیکار برای طرح‌هایی که نیاز به ارز دارند، ایجاد شده‌اند. این پروژه‌ها با بازگشت سود ارزی، سرمایه را دوباره به صندوق و سرمایه‌گذار برمی‌گردانند.

روشن‌قلب گفت: تا کنوان حدود ۲۵ میلیون دلار در این صندوق‌ها پذیره‌نویسی شده است، اما هدف اصلی این است که تا سال آینده، این رقم به ۱ میلیارد دلار برسد.

مدیر نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در مورد صندوق‌های پروژه توضیح داد که این صندوق‌ها هدفشان آوردن پروژه‌های سودآور به بازار سرمایه است. برای مثال از ابتدای سال تا کنون، سه صندوق مربوط به پروژه‌های نیروگاه خورشیدی ایجاد شده که توانسته‌اند حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کنند.

روشن‌قلب درباره اوراق نفتی (سلف نفتی) گفت: در گذشته (بین سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰) دولت توانسته بود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰ میلیارد دلار) از این طریق تأمین مالی کند و با تصویب آیین‌نامه جدید در هیئت وزیران، این مسیر دوباره برای تأمین مالی دولت باز می‌شود.

مدیر نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت‌و‌گو در پاسخ به سوال درباره روش خرید مردم، گفت: هنوز سازوکار اجرایی دقیق مشخص نشده، اما هدف این است که این اوراق در بازار سرمایه عرضه شوند تا مردم با بازدهی مناسب (مرتبط با نرخ دلار و نفت) بتوانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند.