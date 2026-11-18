پنجمین کنگره ملی تروما با تمرکز بر روش‌های نوین مدیریت مصدومین و کاربرد هوش مصنوعی، از امروز ۲۷ آبان در شیراز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، پنجمین کنگره ملی تروما با همکاری مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر نهاد‌های علمی، از امروز ۲۷ آبان تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در شیراز برگزار می‌شود.

این رویداد علمی با هدف بررسی آخرین دستاورد‌ها در حوزه تروما و ارائه راهبرد‌های نوین، برای همه پزشکان، پرستاران و کادر درمان برنامه‌ریزی شده است.

از محور‌های اصلی این دوره می‌توان به ارزیابی و مدیریت مصدومین، روش‌های نوین آموزش تروما، مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، تریاژ، امداد و انتقال، و راهبرد‌های پیشگیری از تروما اشاره کرد.

همچنین مدیریت حوادث با مصدومان انبوه، صدمات انفجاری و جنگی، مدیریت تروما در گروه‌های آسیب‌پذیر و کاربرد هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در مدیریت حوادث، از دیگر موضوعات این کنگره است.