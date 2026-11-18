فعالیت کارگاه‌های سفالگری در استان مرکزی، فرصتی برای احیای یکی از هنر‌های کهن ایرانی و تولید ظروف و محصولات کاربردی سفالی و سرامیکی فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هنر سفالگری، روایت پیوند دیرینه انسان با آب، خاک و آتش است؛ هنری که با تلاش هنرمندان استان مرکزی همچنان زنده مانده و در کارگاه‌های کوچک و بزرگ، جان تازه‌ای گرفته است.

عارفه ملکی، هنرمند سفالگر، با اشاره به علاقه خود و خواهرش به این هنر گفت: با استفاده از بخشی از منزل پدری، کارگاه سفالگری راه‌اندازی کردیم و امروز محصولات متنوع و کاربردی سفالی و سرامیکی تولید می‌کنیم.

وی افزود: علاقه به ساخت ظروف و اشیای هنری با عناصر طبیعی آب، خاک و آتش، انگیزه اصلی ما برای ورود به این حرفه و ادامه فعالیت در این مسیر بوده است.

سمیه احمدی، معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی نیز گفت: ۹ هزار هنرمند در ۱۰۰ رشته صنایع دستی در استان فعالیت می‌کنند و برخی هنر‌های دستی از جمله سفالگری استان مرکزی به‌عنوان میراث ناملموس به ثبت رسیده‌اند.