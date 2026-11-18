به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شاگردان مهدی مهدوی در این دیدار که در سالن اختصاصی شهداب برگزار شد، با نتیجه سه بر صفر مغلوب میهمان خود شدند.

شهداب در سه دست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۷ بر ۲۵ نتیجه را به صنعتگران امید واگذار کرد تا نخستین بازی خانگی این تیم در فصل جاری با شکست همراه باشد.

تیم والیبال شهداب یزد در هفته آینده رقابت‌های لیگ برتر، در دیداری خارج از خانه به مصاف شهرداری ارومیه می‌رود.