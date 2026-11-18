مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پیشرفت بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی گفت: بازسازی این پالایشگاه‌ها با هدف احیای مرحله‌ای ظرفیت فرآورش گاز و بازگشت تدریجی واحد‌ها به چرخه بهره‌برداری دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در سی‌ویکمین نشست کمیته اجرایی بازسازی پارس جنوبی گفت: با بسیج ظرفیت‌های بهره‌بردار، مجموعه پارس جنوبی و مدیریت‌های ستادی، بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده به‌صورت مرحله‌ای دنبال می‌شود تا هر واحد، به‌محض تکمیل عملیات و احراز آمادگی عملیاتی، در چرخه بهره‌برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی دوره‌ای حدود ۱۸ ماه برای اجرای کل برنامه بازسازی، بیان کرد: راه‌اندازی واحد‌های آماده را به تکمیل بازسازی دیگر بخش‌ها موکول نمی‌کنیم؛ هدف این است که با بهره‌برداری مرحله‌ای، ظرفیت ازدست‌رفته در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بهره‌گیری از ظرفیت تجهیزات موجود در دیگر پالایشگاه‌ها، تسریع در تأمین اقلام ضروری و استفاده از توان سازندگان داخلی را از تمهید‌های شتاب‌بخشی به عملیات بازسازی برشمرد و افزود: این فعالیت‌ها با تأکید بر دقت و کیفیت اجرای کار پیش می‌رود.

توکلی افزون‌بر ابلاغ پیام قدردانی سرپرست وزارت نفت از تلاش نیرو‌های شرکت ملی گاز ایران در مناطق آسیب‌دیده، از اهتمام کارکنان برای احیای ظرفیت فرآورش گاز قدردانی و بر تداوم هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی تأکید کرد.

در پی حمله به تأسیسات گازی پارس جنوبی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، چهار پالایشگاه این مجموعه آسیب دیدند و بخشی از ظرفیت فرآورش گاز از دسترس خارج شد. مسئولیت بازسازی پالایشگاه‌های چهارم و ششم به شرکت ملی گاز ایران واگذار شد و این شرکت پس از ایمن‌سازی و ارزیابی خسارت‌ها، بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده این دو پالایشگاه و اجرای طرح‌های تولید زودهنگام را به‌سرعت در دستور کار قرار داد تا افزون‌بر جبران ظرفیت ازدست‌رفته، زمینه بازگشت مرحله‌ای واحد‌ها به چرخه بهره‌برداری فراهم شود.