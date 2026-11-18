به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: امروز، دو حادثه رانندگی در شهر‌های اصفهان و نجف‌آباد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد که در مجموع چهار مصدوم بر جای گذاشت.

ز مصدومیت چهار نفر در برخورد موتورسیکلت با خودروی سواری در خیابان زینبیه اصفهان و تصادف زنجیره‌ای چهار وسیله نقلیه در نجف‌آباد خبر داد.

عباس عابدی افزود: نخستین حادثه صبح امروز در خیابان زینبیه اصفهان، به علت برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سواری رخ داد که در پی آن سه نفر شامل یک مرد، یک زن و یک دختر بچه دو ساله مصدوم شدند که پس از اعلام حادثه و دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان کاشانی انتقال یافتند.

وی با اشاره به وقوع دومین حادثه رانندگی در نجف‌آباد گفت: ظهر امروز نیز تصادف زنجیره‌ای چهار وسیله نقلیه شامل سه خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت در فلکه ویلاشهر، ابتدای بلوار آیت‌الله ایزدی به مرکز اورژانس گزارش شد.

مومنی با بیان اینکه این حادثه یک مصدوم بر جای گذاشت، افزود: در این تصادف مردی ۲۷ ساله مصدوم شد که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، به بیمارستان منتظری نجف‌آباد انتقال یافت.