به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف‌زاده گفت: پرونده قاچاق انواع لوازم یدکی خودرو، البسه و چرخ خیاطی به ارزش ۲ میلیارد ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده متخلف را به پرداخت چهار میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه ایواوغلی شهرستان خوی محموله قاچاق را در بی راهه‌های اطراف ایستگاه از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند.