معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت معادن مس، طلا و پلی‌متال خبر داد و گفت: قرار است حدود ۶۰ معدن بزرگ مس و طلا پشتوانه تشکیل شرکت سهامی عام پروژه برای جذب سرمایه‌های مردمی باشند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، مسعود سمیعی‌نژاد در بازدید از نمایشگاه متافو و در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت زنجیره‌های مختلف معدن و صنایع معدنی گفت: ظرفیت تولید در برخی زنجیره‌ها، به‌ویژه آهن و فولاد، از اهداف برنامه فراتر رفته و به مرحله اشباع رسیده است؛ از این رو سیاست‌گذاری‌ها بر هدایت سرمایه‌گذاری به صنایع با ارزش افزوده بالاتر متمرکز شده است.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) افزود: در زنجیره‌هایی که به اشباع رسیده‌اند، تأمین مواد اولیه و زیرساخت‌های انرژی برای طرح‌های جدید تضمین نمی‌شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های دارای ظرفیت توسعه بیشتر هدایت شود.

وی با اشاره به برنامه توسعه معادن مس، طلا و پلی‌متال‌ها گفت: با دستور وزیر صمت، تشکیل یک شرکت سهامی عام پروژه برای تأمین منابع مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در معادن در دستور کار قرار گرفته است.

سمیعی‌نژاد افزود: مأموریت این شرکت به منطقه شمال‌غرب محدود نیست و سراسر کشور را پوشش می‌دهد، همچنین هدف‌گذاری شده است حدود ۶۰ معدن بزرگ مس و طلا به‌عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های معدنی در اختیار این شرکت قرار گیرد.

ناترازی انرژی و کاهش سودآوری فولاد

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به تأثیر محدودیت برق و گاز بر صنعت فولاد گفت: کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های انرژی، سودآوری شرکت‌های فولادی را تحت تأثیر قرار داده و سود این صنعت در سال جاری به حدود ۶ درصد رسیده است.

وی افزود: کاهش سودآوری، انگیزه سهامداران برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را کم می‌کند و بر تولید و ارزآوری کشور اثر می‌گذارد.

سمیعی‌نژاد با تأکید بر ضرورت جلوگیری از توقف تولید صنایع گفت: جلوگیری از قطع برق صنایع از خطوط قرمز مورد تأکید رئیس‌جمهور است و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق این موضوع همکاری کنند.

وی همچنین از مصوبات شورای عالی انرژی برای کاهش محدودیت گاز صنایع بزرگ خبر داد و گفت: با وجود این مصوبات، در اجرای تعهدات برخی دستگاه‌ها همچنان چالش‌هایی وجود دارد.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در پایان، مدیریت مصرف سوخت و انرژی، برنامه‌ریزی برای تعمیرات و اورهال تجهیزات را از راهکار‌های مدیریت محدودیت‌ها و جلوگیری از توقف تولید در بخش معدن و صنایع معدنی برشمرد.