رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با تأکید بر ضرورت تعیین چارچوب مشخص برای حکمرانی امنیت سایبری کشور، از فعالان بخش خصوصی خواست در تدوین مدل نظری و عملی این حوزه مشارکت کنند و برای تقویت ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، دکترنوروززاده رئیس این مرکز گفت: بسیاری از چالش‌های امروز صنعت افتا، با مشخص شدن مدل حکمرانی امنیت سایبری برطرف و وظایف دولت و حاکمیت در این باره تعیین خواهد شد.

وی با اشاره به وابستگی فعلی کشور به تجهیزات سایبری خارجی و با یادآوری اینکه استفاده از این محصولات می‌تواند امنیت زیرساخت‌های کشور را با مخاطره مواجه کند گفت: برای قطع این وابستگی نمی‌توان به یک باره تصمیم گرفت که استفاده از تجهیزات فلان کشور و یا فلان شرکت ممنوع است.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، با تشریح انواع مدل‌های مداخله‌ای دولت‌ها در حیطه امنیت سایبری، در باره مداخله شبکه‌ای دولت در این زمینه گفت: در این مدل، دولت خود را بخشی از یک شبکه می‌داند و به‌جای اینکه صرفاً دستور دهد، از ظرفیت سایر بازیگران، از جمله شرکت‌های خصوصی و محققان، استفاده می‌کند، در واقع دولت در کنار سایر اعضای این شبکه قرار می‌گیرد و ضمن بهره‌گیری از توان تخصصی آنان، نقش نظارتی و راهبری خود را نیز حفظ می کند.

وی ابراز امیدواری کرد، با جلسات و پیگیری‌های انجام شده و عزم دولت، بتوان به یک مدل مشخص برای حکمرانی امنیت سایبری دست یافت.

دکتر نوروززاده در ادامه گفت: باید اطلاعات و تصویر واقعی در زمینه توزیع سخت‌افزار، تحقیقات و فعالیت‌های تجاری بخش سایبری گردآوری و تهیه شود و مشخص شود که این ظرفیت‌ها چگونه باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و چه سازوکاری برای استفاده از آن‌ها وجود دارد.

رفتار حرفه‌ای در صنعت افتا دیگر نکته‌ای بود که رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا به آن اشاره کرد و افزود: رونق کسب‌وکار بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری باید اولویت نخست ما باشد و برای تحقق این مهم، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و همچنان تلاش می‌کنیم تا این حوزه را به‌صورت جدی نهادینه کنیم و محدودیت‌های بودجه‌ای آن را تا حد امکان کاهش دهیم.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا یادآور شد: بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات، در یک سال گذشته با نجابت و صبوری شرایط بسیار دشواری را تحمل کرده است و علی رغم مشکلات متعدد در حوزه سایبری با نجابت و صبوری در کنار سایر سربازان وطن پای نظام ایستادند.

دکتر نوروززاده با اشاره به گلایه صنعتگران بخش افتا از کمبود آزمایشگاه گفت: در یکسال گذشته تعداد آزمایشگاه‌ها از 5 مورد به 11 آزمایشگاه رسیده است اما با یک تناقض مواجه هستیم، از یک طرف، برخی از صاحبان شرکت‌های خصوصی می‌گویند برای انجام آزمایش محصول باید یک سال در صف انتظار بمانند و از طرف دیگر، برخی آزمایشگاه‌ها اعلام می‌کنند که بازار کار مناسبی ندارند و فعالیت آن‌ها از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، این دو موضوع در ظاهر با یکدیگر تناقض دارند. اگر واقعاً بازار وجود ندارد، پس این صف‌های طولانی برای انجام آزمایش از کجا ایجاد شده است؟ و اگر تقاضا برای انجام آزمایش زیاد است، چرا برخی آزمایشگاه‌ها معتقدند که فعالیت اقتصادی آن‌ها توجیه ندارد؟ این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است و انتظار داریم شما نیز در این زمینه به ما کمک کنید.

وی از شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه امنیت سایبری و صنعت افتا خواست برای راه‌اندازی آزمایشگاه‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا در پایان همچنین در باره خدمات اصالت‌سنجی تجهیزات گفت: اگر آزمایشگاهی توانایی انجام خدمات اصالت‌سنجی تجهیزات را دارد، می‌تواند با مجموعه‌های مربوطه، از جمله همکاران ما در مرکزافتا، ارتباط برقرار کند تا دستورالعمل و سازوکار لازم در اختیار آن قرار بگیرد.