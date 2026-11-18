وقوع تندباد و بارش‌های پراکنده به ویژه در نیمه غربی استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان از احتمال وقوع تندباد و بارش‌های پراکنده به ویژه در نیمه غربی استان خبرداد و گفت: از اواسط فردا پنجشنبه تا روز جمعه با گذر ریز موج‌ها در استان افزایش ابر، همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و در برخی نواحی شمالی و شمال غربی تند باد موقتی و بارش پراکنده احتمال می‌رود.

مینا معتمدی افزود: برای اوایل هفته آینده در نواحی مرکزی و صنعتی، پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت پیش رو در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش دارد، ادامه داد: بوئین میاندشت با حداقل دمای پنج درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان ثبت شده است.

معتمدی افزود: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به یک درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.