به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ براساس گزارش این موسسه جهانی، موارد سوءاستفاده از کودکان مرتبط با هوش مصنوعی، از جمله جعل عمیق با استفاده از کار افزار‌های برهنه‌سازی از حدود چهارهزار و هفتصد مورد در سال ۲۰۲۳ به بیش از چهارصد هزار فقره در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت.

به گزارش این موسسه، سوءاستفاده جنسی از کودکان مرتبط با هوش مصنوعی در دو سال اخیر به هشت هزار و چهارصد فقره افزایش یافته است.

این تصاویر، اگرچه جعلی‌اند، می‌توانند برای باج گیری از کودکان برای درخواست پول یا تصاویر بیش‌تر از آنان استفاده شوند.

این تحقیق گزارش‌های مربوط به مطالب شرکت‌های فناوری به سازمان مستقر در ایالات متحده، مرکز ملی کودکان گمشده و مورد سوءاستفاده را بررسی کرد.

پروفسور دبی فرای مدیر جهانی داده‌ها در چایلدلایت گفت: یافته‌ها سطح تکان‌دهنده سوءاستفاده جنسی از کودکان را نشان می‌دهد.

این تحقیق بر شرق آسیا و اقیانوس آرام، آمریکای لاتین و کارائیب و آمریکای شمالی تمرکز دارد. مطالعات قبلی اروپای غربی را بررسی کرده‌اند.

او گفت: تحقیقات ما مقیاس تکان‌دهنده‌ی استثمار و سوءاستفاده‌ جنسی از کودکان و سرعت تحول تهدیدات پیش روی کودکان، به‌ویژه در فضای برخط (آنلاین)، را آشکار می‌کند. اما یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند که دولت‌ها در چه زمینه‌هایی می‌توانند تغییر ایجاد کنند. با گردآوری شواهد حاصل از نظرسنجی‌ها، سوابق پلیس و سایر منابع، می‌توانیم تصویر واضح‌تری از خطر‌هایی که کودکان با آن مواجه‌اند، ایجاد کنیم، نقاط ضعف سامانه‌های حفاظتی را شناسایی کنیم و به تخصیص منابع و مداخلات در جا‌هایی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد، کمک کنیم.

گزارشی از بنیاد دیده‌بان اینترنت (IWF) در ماه گذشته نشان داد که محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان که به وسیله هوش مصنوعی تولید شده است، به صورت برخط در حال افزایش است و میزان محتوای غیرقانونی بررسی شده در سال جاری از کل محتوای سال ۲۰۲۵ فراتر رفته است.

تحلیلگران این بنیاد در نیمه اول سال ۲۰۲۶، محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان واقع‌گرایانه‌تری نسبت به کل سال قبل پیدا کرده‌اند. این سازمان غیردولتی مستقر در انگلیس که محتوای سوءاستفاده را در سطح جهان رصد می‌کند، اعلام کرد که بیش از شش هزار و سیصد تصویر هوش مصنوعی را ارزیابی کرده است که با تعریف قانونی سوءاستفاده جنسی از کودکان مطابقت دارند، که چهل درصد بیش‌تر از مجموع بیش از چهار هزار و پانصد تصویر در سال گذشته است.

همچنین تخمین زده می‌شود که حدود یک چهارم کودکان قبل از ۱۸ سالگی خود حداقل در معرض یک نوع سوءاستفاده قرار می‌گیرند. این تحقیق همچنین گزارش‌های سوءاستفاده جنسی برون خط (آفلاین) را بررسی کرده است.

این تحقیق نشان داد که تقریباً یک سوم دختران و بیش از یک نفر از هر ۱۰ پسر در آمریکای شمالی در دوران کودکی مورد سوءاستفاده جنسی حضوری قرار گرفته‌اند. این شامل جرایمی مانند تجاوز جنسی، تجاوز به عنف می‌شود.

میزان گزارش‌ها و اطلاعیه‌های ثبت‌شده مربوط به محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در ایالات متحده ۶۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم در کانادا ۱۸ درصد است.

پروفسور دبی فرای مدیر جهانی داده‌ها در چایلدلایت گفت: سرعتی که هوش مصنوعی تهدید علیه کودکان را تغییر می‌دهد، عمیقاً نگران‌کننده است.

پاول استنفیلد مدیر اجرایی سازمان چایلد لایت نیز گفت: میلیون‌ها کودک در معرض استثمار و سوءاستفاده جنسی قرار دارند، اما دولت‌ها اغلب با تصویری ناقص از محل وقوع آسیب و اینکه چه کسی بیش‌تر در معرض خطر است، کار می‌کنند. ما نمی‌توانیم بدون درک مقیاس و ماهیت واقعی سوءاستفاده، به طور مؤثر از آن جلوگیری کنیم یا از کودکان محافظت کنیم. اما هیچ چیز اجتناب‌ناپذیری در مورد سوءاستفاده و سوءاستفاده جنسی از کودکان وجود ندارد. ما دانش و ابزار لازم برای ایجاد تغییر را داریم.

او افزود: ما از دولت‌ها می‌خواهیم که این را به عنوان یک فوریت بهداشت عمومی قابل پیشگیری تشخیص دهند، روی شواهد بهتر سرمایه‌گذاری کنند و آن اطلاعات را به عمل تبدیل کنند. با رهبری پایدار و همکاری بین‌المللی، می‌توانیم از آسیب جلوگیری کنیم، زودتر مداخله کنیم و به میلیون‌ها کودک دیگر دوران کودکی امنی را که شایسته آنند، هدیه دهیم.