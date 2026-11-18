وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان مازندران برای بازدید از مراکز خدماتی و حمایتی و بررسی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی به مازندران سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سفر‌های توسعه منطقه‌ای خود، عصر امروز چهارشنبه ۲۷ آبان در آغاز یک سفر ۲ روزه به مازندران، وارد شهرستان آمل شد. قرار است وزیر کار در این سفر ضمن بررسی ظرفیت‌های توسعه استان و شرایط بنگاه‌ها به گفت‌وگوی مستقیم با جامعه کار و تولید بپردازد.

احمد میدری، در آغاز این سفر با استقبال رسمی استاندار مازندران، جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مقامات و مسئولان محلی وارد آمل شد تا در جریان این سفر، ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی، وضعیت زیرساخت‌های رفاهی و مسائل حوزه کار و تأمین اجتماعی را بررسی کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه به مازندران از چهارشنبه ۲۷ آبان آغاز شده و تا جمعه ادامه خواهد داشت.

در نخستین روز این سفر، بازدید از یک مجموعه صنعتی در شهرستان آمل، مرکز نگهداری معلولان نوشیروانی و خانه سالمندان باب‌الحوائج در شهرستان بابل و همچنین بیمارستان تأمین اجتماعی ولیعصر قائمشهر پیش‌بینی شده است.

در دومین روز سفر، وزیر تعاون در شهرستان بهشهر حضور یافته و مرکز نگهداری سالمندان شهر رستم‌کلا را افتتاح خواهد کرد.

بازدید از یک مجموعه فعال در حوزه زیست‌فناوری و همچنین مجموعه صنایع چوب و کاغذ مازندران در ساری از دیگر برنامه‌های روز پنجشنبه است.

حضور در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مازندران در محل استانداری نیز بخش پایانی برنامه‌های اعلام‌شده برای این روز خواهد بود.

این سفر با هدف بررسی ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و اجتماعی استان، بازدید از مراکز خدمات‌رسانی و حمایتی و پیگیری مسائل مرتبط با حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود