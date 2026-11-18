به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان امروز (٢٧ آبان) با برگزاری دومین روز مرحله گروهی در جدول اصلی به میزبانی ایندور هند پیگیری شد.

در این روز از رقابت ها، نمایندگان کشورمان در بخش مردان به مصاف حریفان شان رفتند که علی قره گوزلو موفق به شکست حریف خود شد، اما امیر سرخوش و شاهین سبزی نتیجه دیدار برابر حریفان شان را واگذار کردند.

نتیجه دیدار نمایندگان اسنوکر ایران در دومین روز مرحله گروهی جدول اصلی مسابقات ۱۵ توپ انفرادی جهان به این شرح است:

چهارشنبه ۲۷ آبان

امیر سرخوش ۳ - کریش گورباکسانی (هند) ۴

علی قره گوزلو ۴- فونگ وک وای (هنگ کنگ) ۲

شاهین سبزی صفر - میشل منگوریو (فیلیپین) ۴

نتایج دیدار نخست نمایندگان ایران به این شرح است:

امیر سرخوش ۴ - حشام شاوکی (مصر) ٣

علی قره گوزلو ۴ - طا‌ها ایرشات (سریلانکا) صفر

شاهین سبزی ۴ - پییوش کوشوا‌ها (هند) ۲

ملی پوشان اسنوکر ایران فردا سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جدول اصلی این رقابت‌ها را برگزار می‌کنند.

برنامه رقابت نمایندگان ایران به این شرح است:

پنجشنبه ۲۸ آبان

امیر سرخوش - لاکشمن راوات (هند)

ساعت ۱۰ صبح به وقت هند (ساعت ۸ صبح به وقت ایران) میز ۹

علی قره گوزلو - مالکیت سینگ (هند)

ساعت ۱۰ صبح به وقت هند (ساعت ۸ به وقت ایران) میز ۲

شاهین سبزی - پنکاج ادوانی (هند)

ساعت ۱۳ به وقت هند (ساعت ۱۱ به وقت ایران) میز ۹