تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه با هدف توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی در بخش غذا و کشاورزی، ارتقای بلوغ فناوری‌های بومی و تقویت پیوند میان ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و صنعتی کشور به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم‌نامه با مشارکت ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران منعقد شده است.

این همکاری با هدف ایجاد سازوکاری مشترک برای شناسایی و اولویت‌بندی نیاز‌های فناورانه، توسعه و ارتقای سطح بلوغ فناوری‌ها، بومی‌سازی و تجاری‌سازی محصولات و راهکار‌های فناورانه در حوزه غذا و کشاورزی تدوین شده است. در این چارچوب، فناوری‌های مرتبط با نهاده‌ها و مکمل‌های خوراک دام، طیور و آبزیان، فناوری‌های نوین کشاورزی، افزایش بهره‌وری منابع و ارتقای تاب‌آوری و امنیت غذایی از محور‌های اصلی همکاری سه طرف به شمار می‌روند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، سه مجموعه با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، علمی، پژوهشی و اجرایی خود، زمینه توسعه فناوری‌های منتخب، کاهش ریسک‌های فنی و اقتصادی طرح‌های فناورانه و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم می‌کنند. این همکاری از طریق مجموعه‌ای از اقدامات مشترک شامل برگزاری فراخوان‌ها و رویداد‌های نوآوری، تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی و توسعه‌ای، انجام آزمون‌ها و پایلوت‌های صنعتی و مزرعه‌ای، انتقال و جذب فناوری و ایجاد ارتباط مؤثر میان عرضه‌کنندگان فناوری و تولیدکنندگان، بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران دنبال خواهد شد.

تقسیم کار سه‌جانبه برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌ها

در چارچوب این تفاهم‌نامه، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، مسئولیت راهبری و هماهنگی برنامه‌های مشترک، کمک به شناسایی و اولویت‌بندی نیاز‌های فناورانه و تسهیل ارتباط طرح‌های منتخب با ظرفیت‌های حمایتی و تأمین مالی را بر عهده خواهد داشت.

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فنی خود، در ارزیابی سطح بلوغ فناوری‌ها، شناسایی شکاف‌های فنی، ارائه خدمات تخصصی، استفاده از زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پایلوتی و مشارکت در پروژه‌های تحقیق و توسعه نقش‌آفرینی می‌کند. این اقدامات با هدف ارتقای آمادگی فنی فناوری‌ها و فراهم‌سازی زمینه توسعه و ورود راهکار‌های فناورانه به مراحل کاربردی و صنعتی انجام خواهد شد.

از سوی دیگر، انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با انتقال نیاز‌ها و مسائل واقعی صنعت، فراهم‌سازی زمینه آزمون‌های میدانی و پایلوت، ارزیابی الزامات صنعتی و بازار و تسهیل ارتباط میان فناوران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، مسئولیت پیوند میان ظرفیت‌های فناورانه و نیاز‌های بخش تولید را دنبال می‌کند.

تمرکز بر اتصال ظرفیت‌های پژوهشی به نیاز‌های صنعت

همکاری سه‌جانبه در نظر گرفته‌شده، بستری برای نزدیک‌تر شدن فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به نیاز‌های واقعی زنجیره تولید غذا و کشاورزی فراهم می‌کند. در این الگو، شناسایی مسائل و اولویت‌های صنعت، ارزیابی فنی راهکارها، انجام آزمون‌های آزمایشگاهی و میدانی، توسعه فناوری و فراهم‌سازی زمینه جذب سرمایه‌گذاری، در قالب یک مسیر همکاری مشترک دنبال می‌شود.

توجه به نهاده‌ها و مکمل‌های خوراک دام، طیور و آبزیان در کنار توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی، از جمله محور‌هایی است که می‌تواند زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگاه‌ها و فعالان صنعتی را فراهم کند.

این تفاهم‌نامه با ایجاد چارچوب همکاری میان نهاد سیاست‌گذار و حمایتی، مجموعه پژوهشی تخصصی و تشکل صنعتی، درصدد تسهیل مسیر تبدیل دستاورد‌های علمی و فناوری به محصولات و راهکار‌های قابل استفاده در صنعت غذا و کشاورزی و تقویت ظرفیت‌های فناورانه کشور در مسیر ارتقای بهره‌وری، تاب‌آوری و امنیت غذایی است.