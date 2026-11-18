فرماندار، معاون فرماندار و بخشداران مرکزی و بازرگان ماکو، اعضای شورا‌های بخش مرکزی و بازرگان در نشست برخط ستاد انتخابات استان حضور یافتند و در ادامه، آمادگی شهرستان برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را در جلسه‌ای اختصاصی بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار، معاون فرماندار و بخشداران مرکزی و بازرگان ماکو، اعضای شورا‌های بخش مرکزی و بازرگان در نشست برخط ستاد انتخابات استان حضور یافتند و در ادامه، آمادگی شهرستان برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را در جلسه‌ای اختصاصی بررسی کردند.

نشست ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی به ریاست رسول مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان، با محوریت بررسی زیرساخت‌ها و الزامات برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک برگزار شد.

مقابلی در این نشست از مهیا بودن زیرساخت‌ها و آمادگی استان برای برگزاری انتخابات خبر داد.

در پایان جلسه وبیناری، مسئولین شهرستانی به ریاست شهلا تاجفر فرماندار ماکو، در نشستی اختصاصی، آخرین وضعیت آمادگی، امکانات و الزامات اجرایی انتخابات در شهرستان را بررسی کردند.