یافته‌های کاوش باستان‌شناسی محوطه «کاروان زمین» شهرستان علی‌آباد کتول، از جمله گورنهاده‌های یک تدفین عصر آهن، با حضور نماینده ولی‌فقیه در گلستان و امام‌جمعه گرگان، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور و استاندار گلستان در موزه باستان‌شناسی گرگان به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، یکی از مهم‌ترین یافته‌های این کاوش را کشف یک گور چاهی متعلق به عصر آهن دانست و گفت در کنار این تدفین، گورنهاده‌هایی از جنس سفال، فلز، استخوان و شیشه و نیز بقایایی از پارچه و چوب به دست آمده است. این یافته‌ها به شناخت آیین‌های تدفین و شیوه زندگی جوامع عصر آهن در شمال ایران کمک می‌کنند.

فریدون فعالی افزود: این مجموعه با توجه به ادامه تعمیرات و سامان‌دهی موزه باستان‌شناسی گرگان، به‌نوبت برای گروه‌های مختلف از جمله دانشجویان، اصحاب رسانه و مدیران به نمایش درمی‌آید.

او با اشاره به قرار گرفتن محوطه «کاروان زمین» در ارتفاع حدود دو هزار متری از سطح دریا، در میان جنگل‌های هیرکانی علی‌آباد کتول، گفت گروه کاوش برای رسیدن به محوطه، مسیر دشوار کوهستانی را پیاده طی می‌کرد. این محوطه پس از گزارش حفاری‌های غیرمجاز بررسی و مستندسازی شد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ثبت ملی رسید.

به گفته مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، در کاوش اضطراری این محوطه که ۴۵ روز به طول انجامید، ۱۹ ترانشه ایجاد شد و افزون بر تدفین عصر آهن، بقایای تدفین‌های دوره اسلامی و دیوار‌های سنگی نیز شناسایی شد. شواهد سفالی نشان می‌دهد این دیوار‌ها احتمالاً به یک قلعه یا رباط تعلق دارند و تعیین کاربری دقیق آنها به ادامه کاوش نیاز دارد.

او افزود: حفاظت و پایش محوطه، مرمت اضطراری یافته‌ها و مطالعات آزمایشگاهی در دستور کار قرار دارد.