نمایشگاه خوشنویسی «هزاردستان ۳» شامل آثار خوشنویسی هنرجویان سمیه ناطقی، در مشهد گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، نمایشگاه خوشنویسی «هزاردستان ۳» با نمایش آثار هنرجویان سمیه ناطقی، از امروز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ ماه در تالار آفتاب مؤسسه فرهنگی هنری شکوه شاهنامه مشهد میزبان علاقه‌ مندان هنر خوشنویسی است.

در این نمایشگاه مجموعه‌ ای از آثار خوشنویسی هنرجویان در گروه‌ های سنی و سطوح مهارتی مختلف، در بخش‌ های خوشنویسی با قلم نی و خط تحریری به نمایش گذاشته شده است.

آثار ارائه‌ شده در این رویداد حاصل آموزش و فعالیت هنری هنرجویان سمیه ناطقی است که از کودکان و نوجوانان تا هنرجویان بزرگسال را شامل می‌ شود.

نمایشگاه «هزاردستان ۳» از چهارشنبه ۲۷ آبان تا دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در مشهد، میدان حافظ، کوچه ۳۶، مرکز اداری آفتاب، ساختمان شماره ۲، تالار آفتاب مؤسسه فرهنگی هنری شکوه شاهنامه برپاست و علاقه‌ مندان می‌ توانند از آثار آن بازدید کنند.