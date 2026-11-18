معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از شناسایی و توقیف فرآورده غیرمجاز چای «کرک» خبر داد. این اقدام در اجرای ماده ۴۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسین حیدری کایدان گفت: در راستای اجرای ماده ۴۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، فرآورده غیرمجاز چای «کرک» با نشان تجاری اصلی، فاقد سری ساخت، با تاریخ تولید ۲۰۲۵ و انقضای ۲۰۲۶، فاقد پروانه ساخت، دارای پروانه ساخت جعلی و فاقد مجوز، شناسایی و توقیف شد.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌های بهداشتی بر عرضه فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی در سطح استان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین محصولاتی، مراتب را به معاونت غذا و داروی اهواز به شماره تلفن ۹۱۰۰۱۰۹۰-۰۶۱ داخلی ۲۱۶ اطلاع دهند.

گفتنی است؛ در روز‌های گذشته یک انبار سه‌طبقه حاوی بیش از ۲۶۴ هزار قلم انواع فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و دارویی قاچاق، تقلبی و احتکارشده به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در اهواز معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کشف و محصولات موجود در محل توقیف شدند.