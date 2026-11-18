معاون امور معادن وزارت صمت در نشست شورای عالی معادن در قزوین، با تاکید بر ضرورت افزایش سهم بخش معادن در اقتصاد، از طرح‌های ویژه برای ساماندهی معادن شن و ماسه و بازگرداندن بیش از نیمی از معادن غیرفعال کشور به چرخه تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در نشست شورای عالی معادن کشور که در استان قزوین برگزار شد، ابعاد جدیدی از برنامه‌های وزارت صمت برای ساماندهی و فعال‌سازی معادن کشور مطرح گردید.

وجیه الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در این نشست با ارائه آماری تکان‌دهنده اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد معادن کشور به دلایل مختلف، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. وی تاکید کرد که هدف اصلی از طرح‌های جدید، افزایش سهم بخش معادن در اقتصاد ملی و بازگرداندن این ظرفیت‌ها به چرخه تولید است.

جعفری با توضیح درباره سازوکارهای جدید گفت: «ما با طرحی روبرو هستیم که با تمرکز بر تامین مالی، جذب مشارکت سرمایه‌گذار و بهره‌گیری از صندوق‌های بیمه تامین ماشین‌آلات، به دنبال احیای معادن هستیم. این اقدامات تاکنون منجر به احیای بیش از ۵۰۰ معدن شده است که این روند برای تامین مواد اولیه صنایع زیرساختی نظیر ساختمان‌سازی و راهسازی بسیار حیاتی است.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه به موضوع ساماندهی معادن شن و ماسه اشاره کرد و تاکید نمود که این فرآیند در سطح استان‌ها و از طریق شوراهای معادن انجام می‌شود.

وی افزود: «در این مسیر، رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی در کنار تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، از اولویت‌های اصلی طرح ساماندهی است تا توسعه زیرساخت‌های عمرانی کشور با حفظ پایداری محیط زیست همراه باشد.»





