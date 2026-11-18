به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در سفر به تهران و دیدار با معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تعامل مستمر با دستگاه‌های ملی برای رفع مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان افزود: در این دیدار موارد مربوط به استان اصفهان و همچنین هماهنگی‌های لازم برای برنامه‌ریزی سفر استانی رئیس‌جمهور بررسی شد.

مهدی جمالی‌نژاد از پیگیری مسائل و اولویت‌های توسعه‌ای استان و هماهنگی برای برنامه‌ریزی سفر استانی رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم سفر رئیس جمهور به اصفهان پس از برنامه‌ریزی دقیق، با مجموعه‌ای از مصوبات مؤثر، عملیاتی و قابل اجرا همراه باشد، تا شرایط تسریع در حل مسائل و پیشبرد طرح‌های مهم استان فراهم شود.

وی ادامه داد: تاکنون رئیس‌جمهور به اصفهان سفر استانی نداشته است و در تلاش هستیم، این سفر در زمان مناسب و با برنامه‌ریزی دقیق برگزار شود و با مصوبه‌های مؤثر، اولویت‌دار و اجرایی بخشی از گره‌های اساسی استان باز شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سازمان برنامه و بودجه برای تبدیل مطالبات استان به تصمیمات عملیاتی گفت: سفر رئیس‌جمهور فرصت مهمی برای طرح مسائل کلان اصفهان درسطح ملی، جلب حمایت دستگاه‌های مسئول وتعیین تکلیف طرح‌هایی است که پیشبرد آنها به تأمین منابع مالی، هماهنگی بین‌بخشی و تصمیم‌گیری در دولت نیاز دارد.

جمالی نژاد با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و چالش‌های متنوع استان افزود: اصفهان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، با وجود ظرفیت‌های گسترده برای کمک به رشد اقتصادی ملی، با مسائلی در حوزه زیر ساخت‌ها، آب، حمل‌ونقل، محیط زیست و تکمیل طرح‌های عمرانی مواجه است که حل آنها نیازمند نگاه ملی متناسب با جایگاه و سهم استان در اقتصاد کشوراست.

استاندار اصفهان با بیان اینکه هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در عملیاتی شدن برنامه‌های سفر داشته باشد، گفت: ضروری است پیشنهاد‌های استان با پیوست کارشناسی، برآورد اعتباری و مشخص بودن دستگاه متولی تدوین شود تا در صورت تصویب، امکان پیگیری و نظارت بر اجرای آنها فراهم باشد.

جمالی‌نژاد افزود: هدف این است که سفر رئیس‌جمهور به اصفهان به نقطه عطفی در پیگیری مطالبه‌های مردم و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان تبدیل شود و منابع قابل تحقق و گام‌های عملی برای حل مسائل و تکمیل طرح‌ها از موارد اولویت‌دار اصفهان باشد.