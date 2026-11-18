به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در مراسم گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار و افتتاح دو دستگاه کتابخانه سیار، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه، اظهار کرد: جامعه‌ای که به منابع خود توجه کند و در مسیر تربیت نیروی انسانی اهل مطالعه گام بردارد، می‌تواند در حوزه‌های مختلف پزشکی، صنعت، کشاورزی و سایر عرصه‌ها پیشرفت کند.

وی با بیان اینکه فاصله گرفتن از کتاب یکی از چالش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه است، افزود: فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید در حوزه‌های مذهبی، دینی، علمی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، چراکه مطالعه و ارتباط با کتاب در پیشرفت کشور، استان و منطقه تأثیرگذار است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های کتابخوانی در خوزستان، گفت: در این مدت حرکت‌های خوبی صورت گرفته و با برگزاری جلسات متعدد و همکاری دستگاه‌های مختلف، زمینه آماده‌سازی و توسعه فضا‌های کتابخانه‌ای فراهم شده است.

نجاتی با اشاره به همکاری نوسازی مدارس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این زمینه، عنوان کرد: این ظرفیت‌ها باید در شهرستان‌های استان نیز توسعه یابد و مدیریت استان در کنار فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات و وقایع اخیر کشور، انسجام و وحدت مردم در برابر دشمن را یکی از دستاورد‌های مهم این شرایط دانست و تصریح کرد: این سرمایه اجتماعی باید پاس داشته شود و حفظ وحدت و همبستگی در برابر دشمن از مسئولیت‌های مهم جامعه است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر نقش اهالی فرهنگ و کتاب در انتقال این مفاهیم به نسل جدید، بیان کرد: تبیین وقایع، مقاومت، صبوری و حضور مردم و نیرو‌های مسلح در دفاع از کشور، بخشی از جهاد تبیینی است و باید این موضوعات در قالب کتاب و آثار فرهنگی ثبت و به نسل‌های آینده منتقل شود.

نجاتی عنوان کرد: کتاب‌ها می‌توانند روایتگر تاریخ، مقاومت و دستاورد‌های کشور باشند و نسل‌های آینده با مطالعه این آثار، از شرایط و تلاش‌هایی که برای حفظ کشور و زیرساخت‌های آن انجام شده، آگاهی پیدا کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی با دانش‌آموزان و نسل جدید، گفت: ترویج فرهنگ مطالعه نباید صرفاً به فعالیت‌های کتابخانه‌ای محدود شود، بلکه باید از ظرفیت فرهنگی این حوزه برای انتقال ارزش‌ها، دستاورد‌ها و تقویت آگاهی نسل جوان نیز استفاده کرد.