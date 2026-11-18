فرماندار ماکو بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، تشدید نظارت بر مصرف برق و گاز در ادارات و مجموعه‌های پرمصرف و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاران و سازمان منطقه آزاد ماکو برای توسعه تولید انرژی تأکید کرد.

تأکید فرماندار ماکو بر ضرورت مدیریت مصرف برق و گاز و تشدید گشت‌های بازرسی و پایش انرژی در شهرستان

تأکید فرماندار ماکو بر ضرورت مدیریت مصرف برق و گاز و تشدید گشت‌های بازرسی و پایش انرژی در شهرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان به ریاست شهلا تاجفر، فرماندار ماکو و با حضور اعضا برگزار شد.

شهلا تاجفر در این جلسه با اشاره به ناترازی انرژی، مدیریت صحیح مصرف برق و گاز، به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و بر تجهیز ادارات، دستگاه‌های خدمات‌رسان و نانوایی‌ها به ژنراتور و سوخت جایگزین، تشدید گشت‌های بازرسی انرژی و نظارت بر مجموعه‌های پرمصرف تأکید کرد.

وی همچنین فرهنگ‌سازی در مدارس و دانشگاه‌ها، استفاده از ظرفیت استفاده، شبکه‌های اجتماعی، توسعه استفاده از کنتور‌های هوشمند، ترویج پنل‌های خورشیدی و جذب سرمایه‌گذار با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو برای ایجاد نیروگاه‌ها را از راهکار‌های مؤثر در مدیریت و جبران ناترازی انرژی عنوان کرد.

در ادامه، رضازاده رئیس اداره برق ماکو نیز بر لزوم کاهش مصرف برق و گاز در ساعات اداری و پس از پایان ساعت کاری تأکید کرد و مدیریت تجهیزات گرمایشی، خاموش‌کردن وسایل غیرضروری و نظارت مستمر بر میزان مصرف ادارات را ضروری دانست.

در پایان مقرر شد شرکت‌های برق و گاز با پایش مستمر مصرف، شناسایی دستگاه‌های پرمصرف و ارزیابی عملکرد ادارات، روند اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی را به‌صورت جدی پیگیری کنند.