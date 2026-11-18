مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از اجرای ۶۱ پروژه در حوزه گردشگری با اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، مرتضی صفری، با اشاره به پویایی سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی اظهار کرد: در این راستا هم‌اکنون ۶۱ پروژه زیربنایی با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان در حال احداث هستند که طیف گسترده‌ای از زیرساخت‌ها را در بر می‌گیرند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در تبیین جزئیات این طرح‌ها افزود: این پروژه‌ها شامل ساخت هتل‌های یک تا پنج ستاره، مجتمع‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و همچنین احداث سفره‌خانه‌های سنتی و سایر مراکز خدماتی است که با هدف ارتقای ظرفیت پذیرش گردشگر و تقویت زنجیره ارزش گردشگری در استان صورت می‌گیرد.

او همچنین از تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی خبر داد و تصریح کرد: در راستای تسهیل ورود سرمایه، ۱۰ فرصت استراتژیک سرمایه‌گذاری در قالب بسته‌های تخصصی و بدون نام آماده شده که این اقدام با هدف حفظ امنیت اطلاعات تجاری و ایجاد شرایط رقابتی و حرفه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام شده است.

صفری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مراحل اجرایی مربوط به استعلامات لازم و نهایی‌سازی اسناد فنی این فرصت‌ها در دست اجراست تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بسته‌های نهایی برای ارائه به سرمایه‌گذاران و آغاز فرآیند مشارکت فراهم شود.