به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: هم‌زمان با هفته کتاب، مراکز فرهنگی هنری ثابت، سیار و پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان در نقاط مختلف استان با اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی، کودکان و نوجوانان را به خواندن، گفت‌و‌گو درباره کتاب و تجربه آفرینش‌های ادبی و هنری دعوت می‌کنند.

داریوش آقاسی افزود: قصه‌گویی، معرفی و روخوانی کتاب، شعرخوانی، شاهنامه‌خوانی، نوشتن خلاق، نقد و بررسی کتاب، کتاب‌سازی، ساخت نشانگر کتاب، تصویرسازی، نمایش عروسکی، فیلم و نقد فیلم، مسابقه‌های کتاب‌خوانی، برپایی نمایشگاه و پاتوق کتاب، امانت کتاب و تجلیل از اعضای کتاب‌خوان برتر، از مهم‌ترین برنامه‌های اجراشده در این هفته است.