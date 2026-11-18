رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در راستای تقویت ارتباط مستقیم با مردم و رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان، با جمعی از مردم دیدار کرده و از نزدیک در جریان مطالبات و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این دیدار که با حضور معاونان و مدیران کل استانداری برگزار شد، شهروندان درخواست‌ها و مشکلات خود را به‌صورت مستقیم مطرح کرده و موضوعات برای بررسی و پیگیری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ارجاع شد.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز با استماع مسائل مطرح شده، بر ضرورت رسیدگی دقیق و به‌موقع به درخواست‌های مردم تأکید و دستورات لازم را برای پیگیری و تسریع در حل مشکلات صادر کرد.

این دیدار‌ها در چارچوب برنامه منظم ملاقات‌های مردمی استاندار آذربایجان‌غربی و با هدف تقویت پاسخگویی، کاهش فاصله میان مردم و مسئولان و تسهیل روند رسیدگی به مطالبات برگزار می‌شود.