استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، بر ضرورت تلاش جدی برای تکمیل مدارس در حال ساخت و تجهیز فضا‌های آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی، افزود: همه دستگاه‌های مسئول باید بدون واهمه و با جدیت برای تکمیل مدارس در حال احداث و تجهیز سایر مدارس استان تلاش کنند و هیچ پروژه‌ای نباید به دلیل نواقص جزئی با تأخیر مواجه شود.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب، رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه‌های احداث و تکمیل مدارس تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه از مجتمع ورزشی شهید بهشتی و مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان ارومیه نیز بازدید کرده و از نزدیک در جریان وضعیت و ظرفیت‌های این مجموعه‌ها قرار گرفت.