به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نشست بررسی ظرفیت‌های تجارت با کشور پاکستان با حضور رایزن جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و جمعی از تجار و بازرگانان استان بوشهر برگزار شد.

معاون دفتر شرق آسیا و شبه‌قاره سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت و جایگاه صادرات خرما گفت: کل صادرات خرمای کشور به دنیا نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار است که از این میزان، ۱۲۲ میلیون دلار یعنی بیش از یک‌پنجم آن به کشور پاکستان اختصاص دارد.

سیدمهرداد سیادت‌نسب با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان بوشهر اظهار کرد: بخش عمده خرمای صادراتی به پاکستان از طریق استان بوشهر صادر می‌شود؛ اما بررسی آماری نشان می‌دهد میانگین قیمت خرمای صادراتی ما حدود ۵۵۰ دلار در هر تن است، در حالی که میانگین جهانی آن به ۱۲۰۰ دلار می‌رسد و خرمای ما با در حدود نصف قیمت جهانی صادر می‌شود که دلایل فنی و کارشناسی خود را دارد.

وی با تأکید بر لزوم حضور پایدار و معرفی مناسب محصول در بازار‌های هدف افزود: پیشنهاد مشخص ما به مسئولان استان و فعالان حوزه خرما این است که با توجه به مزیت‌ها و مرز مشترک زمینی و زیرساخت‌های قوی‌تر نسبت به هند، استان بوشهر بیاید و یک مرکز تجاری تخصصی در حوزه خرما در بازار پاکستان تأسیس کند.

معاون دفتر شرق آسیا و شبه‌قاره سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: این مرکز می‌تواند با مشارکت اتاق بازرگانی، انجمن خرمای کشور یا استان بوشهر به صورت تخصصی راه‌اندازی شود تا به بازاریابی، معرفی محصول مزیت‌دار، افزایش ارزش افزوده و ماندگاری بالاتر فعالان این صنعت در بازار هدف کمک کند به عنوان یک طرح پایلوت، این اقدام قطعاً در افزایش صادرات محصولات این بخش تأثیرگذار خواهد بود و حتی می‌تواند در بازاریابی سایر محصولات استان بوشهر نیز یاری‌رسان باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز از بررسی ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی کشور پاکستان به عنوان یکی از کریدور‌های مهم جایگزین و بنادر پایدار برای تاب‌آوری اقتصادی و توسعه صادرات استان خبر داد.

نصرالله کشاورز اظهار کرد: امروز فرصتی فراهم شد تا در خدمت رایزن جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف باشیم تا ضمن تشریح ظرفیت‌ها و نیاز‌های بازار کشور پاکستان و مرز بیش از ۹۰۰ کیلومتری آن با ایران، نقطه‌نظرات و دغدغه‌های تجار و بازرگانان نیز بررسی شود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد بنادر جایگزین برای تاب‌آوری اقتصادی کشور افزود: با توجه به شرایط جنگی و تحولات اخیر، مطالعاتی برای استفاده از بنادر جایگزین صورت گرفته است و کشور پاکستان به دلیل دیپلماسی سیاسی مطلوب و مسیر مناسب، یکی از گزینه‌های مهم برای گشایش مسیر‌های تجاری جدید برای تجار محسوب می‌شود.

مدیرکل صمت استان بوشهر به حجم صادرات محصولات کلیدی کشور از جمله خرما اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سالانه ۵۰۰ میلیون دلار صادرات خرما در سطح ملی به جهان داریم که سهم کشور پاکستان از این میزان، ۱۲۰ میلیون دلار است؛ این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای بازار این کشور پرجمعیت برای کالا‌های ایرانی است.

کشاورز همچنین به مشکلات و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی تجار در این نشست اشاره کرد و افزود: تجار و بازرگانان در این نشست بر دو چالش اصلی تأکید داشتند؛ نخست، ضعف زیرساخت‌های تجاری در کشور پاکستان که با وجود انتخاب این کشور به عنوان یکی از مقاصد جایگزین بنادر حاشیه خلیج فارس، نیازمند تقویت زیرساخت‌ها در هر دو کشور است؛ و دوم، محدودیت‌ها و چالش‌های مربوط به رفع تعهد ارضی که فعالان اقتصادی با آن دست‌به‌گریبان هستند.

وی گفت: در روز‌های آینده نیز نشستی با حضور مفتح، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار خواهد شد با توجه به سابقه و تجربه سی‌ساله وی در حوزه بازرگانی، تمامی مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی تجار به‌ویژه چالش‌های ناشی از شرایط اخیر بنگاه‌های اقتصادی و موانع ارضی در نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته توسعه صادرات و ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر مطرح و پیگیری خواهد شد تا به نتایج مطلوبی دست یابیم.