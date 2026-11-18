به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی افزود: خرید توافقی محصولات از ۹ شهریورماه آغاز شده و در ۱۳ مرکز منتخب تعاون روستایی استان همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، نرخ خرید توافقی هر کیلوگرم سیب صنعتی از ۱۰ آبان‌ماه ۱۷۰ هزار ریال تعیین شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی با اشاره به انتشار اخباری درباره فعالیت ۷۳ مرکز خرید دیگر در استان تصریح کرد: این مراکز متعلق به بخش خصوصی هستند و ارتباطی با مراکز خرید تعاون روستایی و نرخ‌های اعلام‌شده از سوی این شبکه ندارند.

حسامی با اشاره به عملکرد شبکه تعاون روستایی استان در خرید محصولات کشاورزی و دامی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۶ هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی به صورت توافقی توسط این شبکه خریداری شده است.

وی ارزش محصولات خریداری‌شده را بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این میزان خرید در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کمک به ساماندهی بازار محصولات کشاورزی انجام شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی همچنین از عرضه حدود ۹ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و دامی در فروشگاه‌های تروکا و غرفه‌های دائمی و موقت شبکه تعاون روستایی استان در سال جاری خبر داد.

وی ارزش این میزان کالای عرضه شده را هفت هزار و ۵۸۰ میلیارد دریال بیان کرد و گفت: شبکه تعاون روستایی استان تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه‌ها و غرفه های عرضه محصولات، نقش مؤثری در تأمین و توزیع محصولات کشاورزی ایفا کند.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، ساماندهی بازار محصولات و تقویت شبکه تأمین و توزیع محصولات کشاورزی در استان انجام می‌شود.