به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی آورده است: از عصر چهارشنبه تا پیش از ظهر جمعه (۲۷ تا ۲۹ آبان) در قله‌ها و ارتفاعات بالادست هوا مه‌آلودگی، بارش برف، کولاک برف، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید و احتمال رخداد طوفان و رعد و برق و در نیمه شمالی و غربی استان تهران مه رقیق، گاهی بارش باران و برف، احتمال رعد و برق، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به لغزندگی معابر، خیابان و جاده‌ها به‌ویژه مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها، طی بعضی ساعت‌ها مه و کاهش شعاع دید، احتمال ایجاد ترافیک و اختلال در تردد به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی شمال غربی و شمالی، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی می‌توان اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در تردد به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی، پرهیز از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از جابجایی عشایر و یا چرای دام در نواحی کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از طبیعت‌گردی و فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی و کوهنوردان، احتمال رخداد صاعقه و بارش تگرگ، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی و آمادگی راهداری‌ها و بخش‌های اجرایی و امدادی توصیه می‌کند.

هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران، براساس واکاوی الگو‌های همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. طی امروز به دلیل سکون و پایداری جو، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری مورد انتظار است.

طی اواخر امشب تا جمعه (۲۷ تا ۲۹ آبان) در استان در برخی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و در نیمه جنوبی و غربی گاهی باد خیلی شدید پیش بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲۸ آبان) صاف تا قسمتی ابری، از بعدا ظهر افزایش ابر، افزایش باد شدید و گاهی افزایش باد شدید با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۲۹ آبان) صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.