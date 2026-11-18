دیدار دوستانه فوتبال میان پیشکسوتان ایوان و شهدای چوار به یاد شهدای سارات سومار، با نتیجه یک بر یک در استادیوم شهید پیرحیاتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛دیدار دوستانه فوتبال به یاد شهدای سارات سومار، با حضور تیم‌های پیشکسوتان ایوان و شهدای چوار در استادیوم شهید پیرحیاتی برگزار شد و دو تیم به نتیجه یک بر یک رضایت دادند.

این رویداد ورزشی و فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا برگزار شد.

در حاشیه این دیدار نیز از خانواده شهید پیرحیاتی تجلیل شد.