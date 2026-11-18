به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های گرنداسلم تکواندو ۱۸ تا ۲۲ آذر به میزبانی شهر ووشی چین برگزار خواهد شد. ایران با ۴۰ ورزشکار در این مسابقات حاضر می‌شود. آرین سلیمی و ابوالفضل زندی دو ملی پوشی هستند که سهمیه حضور در مرحله نهایی را دارند و ۳۸ ورزشکار باید در مسابقات شرکت کنند تا در صورت صعود به فینال، جواز مرحله نهایی را به دست آورند.

اسامی تکواندوکاران اعزامی در بخش مردان:

مهدی رزمیان، امیرمحمد نصیراحمدی، امیررضا غلامی، آرش وزیری‌دوست، متین رضایی، امیرعباس رهنما، امیرمحمد اشرافی، علی‌اکبر ابراهیمی، علی‌اصغر علیمرادیان، کیوان کاظمی، باربد جباری، یاسین ولی‌زاده، رضا کلهر، حامد اصغری، علی نجفی، صدیق رحیمی‌نیا، علی خوش‌روش، سپهر فیاض‌زاده، مهران برخورداری، محمدحسن پلنگ‌افکن، مهدی حاجی‌موسایی، دانیال بزرگی، رادین زینالی، امیرسینا بختیاری، امیررضا صادقیان و محمدحسین یزدانی.

اسامی تکواندوکاران اعزامی در بخش زنان:

نسترن ولی‌زاده، ناهید کیانی، هستی محمدی، فرشته فتحی، ساغر مرادی، آیناز نصیری، ساینا خانعلی، حنا زرین‌کمر، سارا صوفی، مهلا مؤمن‌زاده، شاپرک نجفی و معصومه رنجبر.

اعضای کادر فنی:

کادرفنی تیم ملی مردان: پیام خانلرخانی، مسعود حجی‌زواره، سجاد مردانی، سلمان خواجه‌حسینی و روح‌الله گودرزی.

کادرفنی تیم ملی زنان: مهروز ساعی، شیما خلیل‌ارجمندی، زهرا حاجیوند و مریم شیرجهانی.

این مسابقات، یکی از مسابقات مهم در مسیر کسب سهمیه المپیک است و در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار خواهد شد.