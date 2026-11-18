مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به میزبانی ارومیه از صدها ستایشگر اهل بیت از سراسر کشور گفت: این استان، سرزمین تجلی ظرفیت های اجتماعی و مدیریتی بانوان شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،نیر الهامی روز چهارشنبه در آیین تجلیل از ستایشگران بانوی اهل بیت (ع) اظهار کرد: ۱۱ درصد از ظرفیت‌های مدیریتی آذربایجان‌غربی در اختیار بانوان قرار دارد و در حال حاضر سه فرماندار زن و هشت مدیر استانی در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به نقش زنان استان در دوران دفاع از کشور افزود: مردم انقلابی آذربایجان‌غربی ۷۰۰ شهیده زن تقدیم کرده‌اند و یک‌هزار و ۲۰۰ بانوی جانباز و ۲ بانوی آزاده نیز از این استان در مسیر دفاع از کیان اسلامی حضور داشته‌اند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی بانوان در استان ادامه داد: ۵۸۳ هیات مذهبی بانوان به مدیریت زنان فعالیت می‌کنند و بیش از یک‌هزار بانوی ستایشگر اهل بیت (ع) نیز در استان حضور دارند.

الهامی با ابراز خرسندی از میزبانی آذربایجان‌غربی از ستایشگران بانوی اهل بیت (ع) از نقاط مختلف کشور گفت: حضور این بانوان در استان ارزشمند است و نشان‌دهنده جایگاه آذربایجان‌غربی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری است.

وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی کشور برای مقابله با تهاجم فرهنگی افزود: برگزاری چنین اجلاس‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی و تقویت داشته‌های فرهنگی و مذهبی کشور و استفاده از این سرمایه‌ها در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمنان است.