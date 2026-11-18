پویانمایی سینمایی «نبرد بادبادک‌ها»، محصول مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی الهام ابراهیمی ۵ میلیاردی‌ شد.







به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، پویانمایی سینمایی «نبرد بادبادک‌ها»، محصول مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی و‌ نویسندگی امیررضا مافی با جذب بیش از ۶۰ هزار مخاطب از فروش ۵ میلیارد تومان در گیشه عبور کرد.

همزمان با ادامه اکران از تیزر جدید این اثر که ساخت آن برعهده سیدعلی نوروزیان بوده است، رونمایی شد.

این انیمیشن سینمایی روایتی پرتعلیق و پرهیجان از یک نبرد نابرابر است؛ قهرمانان اصلی «بادبادک‌ها» نوجوانانی هستند که از یک حمله ناشناخته به ذهن مردمان یک جزیره در امان می‌مانند و حالا همان‌ها مأموریت نجات کل جزیره را برعهده گرفته‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای هماهنگی اکران دانش‌آموزی این انیمیشن ماجراجویانه، به صورت نیم‌بها عدد ۶ را به شماره ۳۰۰۰۷۸۲۱۲۱ ارسال کنند.

همچنین افتتاحیه‌ی اکران‌ سیار انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» در جمع نوجوانان همراه با نمایش فیلم جمعه ۲۹ آبان ساعت ۱۴:۳۰ در مسجد فائق تهران برگزار می‌شود.

مجری طرح این اثر موسسه فرهنگی هنری ایفاتصویرآریا است و اکران آن توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.