عبدالعلی کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با حضور در صداوسیمای مرکز گلستان با رسول شکری‌نیا، رئیس این مرکز درباره پوشش گسترده رسانه‌ای اکسپو ۲۰۲۶ گلستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این دیدار، راهکار‌های توسعه همکاری‌های رسانه‌ای با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تولیدی استان در اکسپو ۲۰۲۶ گلستان و همچنین زمینه‌های پوشش گسترده این رویداد در شبکه‌های ملی و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کیان‌مهر در این نشست، ضمن تشریح برنامه‌ها، اهداف و محور‌های محتوایی اکسپو ۲۰۲۶ گلستان، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی برای معرفی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان تأکید کرد و خواستار همکاری و همراهی صداوسیما در انعکاس گسترده این رویداد شد.

شکری‌نیا نیز با تأکید بر نقش رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های توسعه‌ای استان اظهار کرد: صداوسیمای مرکز گلستان با تمام توان و ظرفیت خود برای کمک به توسعه استان و انعکاس رویداد‌های اثرگذار اقتصادی در کنار مجموعه اجرایی استان خواهد بود و در این مسیر پای کار است.