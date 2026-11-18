مقامات حزب‌الله و جنبش امل لبنان در نشستی مشترک، ضمن بررسی آخرین تحولات میدانی و تداوم تجاوزات صهیونیستی، بر ضرورت تحکیم جبهه داخلی و پیگیری مطالبات ملی تأکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مقامات حزب‌الله و جنبش امل لبنان در نشستی مشترک، ضمن بررسی آخرین تحولات میدانی و تداوم تجاوزات صهیونیستی، بر ضرورت تحکیم جبهه داخلی و پیگیری مطالبات ملی تأکید کردند.

حزب‌الله و امل خواستار الزام رژیم صهیونیستی به توقف کامل تجاوزات، عقب‌نشینی از تمامی اراضی اشغالی لبنان و اجرای دقیق قطعنامه ۱۷۰۱ شدند.

این دو جنبش بر لزوم مسئولیت‌پذیری دولت لبنان در صیانت از حاکمیت ملی، تسریع در روند بازسازی‌ها و حمایت از آوارگان بدون ورود به هرگونه مسیر مذاکره مستقیم با دشمن تأکید کردند.