هم‌زمان با سالروز تأسیس بسیج دانشجویی، آیین تجلیل از بسیجیان جهادگر و خانواده شهید جهادگر محمدحسن قاسمی، با حضور سردار مجتبی فدا و استاندار اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛استاندار در این مراسم در دانشگاه اصفهان با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی اصفهان گفت: این استان در عرصه‌های هنر و دینداری از ویژگی‌های برجسته‌ای برخوردار است، اما آنچه اصفهان را در میان مردم متمایز کرده، ایثار و شهادت و پیشینه درخشان مردم این دیار در دفاع از میهن است.

مهدی جمالی نزاد با اشاره به حضور مردم اصفهان در عرصه‌های مختلف دفاعی افزود: مردم این استان در جنگ تحمیلی دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خوش درخشیدند و پیروزی مطلق از آن کشور بود.

استاندار اصفهان خطاب به دانشجویان تأکید کرد: امروز باید بیدارتر از گذشته باشید و با بصیرت و هوشمندی، شرایط را به‌درستی تدبیر کنید.

وی با بیان اینکه دشمن از نظر نظامی نمی‌تواند به کشور ضربه بزند، افزود: باید بیش از گذشته مراقب مسائل داخلی باشیم و اجازه ندهیم فریب بیگانگان را بخوریم.

استاندار اصفهان جبهه امروز را عرصه فریبکاری و فتنه‌انگیزی دشمن دانست و بر ضرورت هوشیاری و آگاهی دانشجویان در برابر این اقدامات تأکید کرد.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان هم در این مراسم با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج گفت: همزمان با هفته بسیج ۱۵۸ کارگاه تولیدی و صنعتی و ۳۳ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در اصفهان افتتاح می‌شود.

سردار فداافزود: کاشت ۲۰۰ هزار بذر بادام و ۳۰۰ هزار نهال مثمر، برپایی غرفه‌های خدمت‌رسانی، اجرای طرح هر مسجد یک حقوق‌دان و افتتاح نمایشگاه‌های اسوه و اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامه‌های این هفته است.

بخش دیگری از این آیین به تجلیل از خانواده شهید جهادگر محمدحسن قاسمی اختصاص داشت؛ دانشجوی جهادگری که نام و یاد او با فعالیت‌های جهادی و خدمت به مردم گره خورده است.

محمدحسن قاسمی، جهادگر ۲۶ ساله اصفهانی و عضو گروه جهادی دانشجویان استان اصفهان، در جریان فعالیت‌های خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار شهرستان سقز، شهریور امسال بر اثر واژگونی خودرو در محدوده مرز بسطام به خیل جهادگران آسمانی پیوست.

بسیج دانشجویی در دوم آذر سال ۱۳۶۷، هم‌زمان با دهمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین، با پیام امام خمینی (ره) شکل گرفت. پس از آن، در دی‌ماه ۱۳۶۹ مرکز بسیج دانشجویی تهران با هدف ساماندهی و گسترش فعالیت این تشکل در دانشگاه‌ها تأسیس شد.