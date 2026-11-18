آغاز رتبه‌بندی امنیت سایبری صرافی‌های رمزارز

مرکز ملی فضای مجازی با هدف حفاظت از دارایی کاربران، ارزیابی امنیت سایبری صرافی‌های رمزارز را آغاز کرده است. این سکوها برای رفع آسیب‌پذیری‌های شناسایی‌شده یک ماه فرصت دارند و نتایج ارزیابی نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.