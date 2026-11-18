مرکز ملی فضای مجازی با هدف حفاظت از دارایی کاربران، ارزیابی امنیت سایبری صرافیهای رمزارز را آغاز کرده است. این سکوها برای رفع آسیبپذیریهای شناساییشده یک ماه فرصت دارند و نتایج ارزیابی نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امنیت صرافیهای رمزارز و حفاظت از دارایی کاربران در پنجمین جلسه رتبهبندی امنیت سایبری مورد بررسی قرار گرفت. در این ارزیابی، آسیبپذیریهای امنیتی سکوهای فعال در این بازار شناسایی و بهصورت رسمی به آنها اعلام شده است. بر اساس این ارزیابی، صرافیها یک ماه فرصت دارند ضعفهای امنیتی خود را برطرف کنند. پس از پایان این مهلت، عملکرد آنها در رعایت استانداردها و الزامات امنیتی دوباره بررسی و نتایج نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید.