فوق‌تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بر ضرورت ماندن سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران زمینه‌ای در منزل هنگام آلودگی هوا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر حانیه راجی با اشاره به وجود آلاینده‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی در هوا گفت: شهروندان خوزستانی در روزهای آلودگی هوا باید توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

وی افزود: سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تنفسی، قلبی و سابقه مشکلات مغزی از گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند و باید در روزهای آلوده از حضور در محیط بیرون خودداری کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ادامه داد: این افراد در صورت ضرورت خروج از منزل باید از ماسک مناسب استفاده کنند.

راجی همچنین مصرف مایعات، شست‌وشوی صورت، دست‌ها، دهان و بینی و استفاده از مواد غذایی سالم، به‌ویژه سبزیجات حاوی آنتی‌اکسیدان را از دیگر توصیه‌های بهداشتی در روزهای آلوده عنوان کرد.

وی در پایان به بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی توصیه کرد داروهای خود را به‌طور منظم مصرف کنند و از قطع خودسرانه آن‌ها بپرهیزند تا از تشدید علائم بیماری جلوگیری شود.