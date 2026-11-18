به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چهارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه دوم این رقابت‌ها دو تیم داماش گیلان و شهید قندی یزد عصر امروز در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم رفتند که این دیدار درپایان با برد یک بر صفر تیم میهمان به پایان رسید.

همزمان در دیگر بازی این گروه نیز تیم چوکا تالش در ورزشگاه انقلاب کرج میهمان تیم شهرآرکا البرز بود که این دیدار با شکست دو بر صفر چوکایی‌ها به پایان رسید.