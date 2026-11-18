به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف‌زاده گفت: پرونده خرید و فروش ۱۰۷ لنگه آرد یارانه ای به‌صورت خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط آردهای کشف شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۳۲ ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی آردها محکوم کرد.

به گفته نجف‌زاده نیروهای سپاه شهرستان سلماس آردهای مکشوفه در پی گزارشات مردی و در بازرسی از یک باب منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارش‌های مردمی از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن‌های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.