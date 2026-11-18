فرمانده سپاه ناحیه رامسر، از برنامه‌های گسترده هفته بسیج و اجرای ۵۰ عنوان و ۱۹۰ برنامه در در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه ناحیه رامسر، در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، با تشریح رویکردها، مأموریت‌ها و برنامه‌های این هفته، بر نقش بسیج در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محرومیت‌زدایی تأکید کرد و از پیش‌بینی ۵۰ عنوان و ۱۹۰ برنامه در شهرستان رامسر خبر داد.

سرهنگ مسعود رضایی با اشاره به جایگاه این نهاد در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: بسیج نیروی کارآمد همه میدان‌هاست؛ نیرویی که در مقاطع حساس تاریخ کشور، با روحیه ایثار و فداکاری در میدان حضور یافته و با تقدیم جان خود، اجازه نداده است ذره‌ای از خاک میهن در اختیار دشمنان قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تبیین آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: گسترش جهاد تبیین و انتقال صحیح مفاهیم انقلاب به نسل جوان و نوجوان از ضرورت‌های امروز جامعه است. در شرایطی که امپراتوری رسانه‌ای دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جنگ ترکیبی و هیبریدی تلاش می‌کند صدای عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی ملت ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد، نقش رسانه‌های مسئول، آگاه و مطالبه‌گر در روشنگری و آگاهی‌بخشی جامعه اهمیت دوچندان دارد.

فرمانده سپاه رامسر با تأکید بر استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: استقلال و آزادی، از جمله آرمان‌های بنیادین انقلاب اسلامی بوده و جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی مواجه شده است؛ با این وجود، کشور در بسیاری از عرصه‌ها توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های داخلی روی پای خود بایستد. اگر امکان رقابت در شرایط عادی و بدون محدودیت‌های تحمیلی در بازار‌های جهانی فراهم بود، ظرفیت‌های اقتصادی کشور می‌توانست در شرایط متفاوتی به نمایش گذاشته شود.

سرهنگ رضایی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف کشور گفت: مردم ایران در مقاطع حساس، پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند و مطالبات اقتصادی و معیشتی نیز از جمله دغدغه‌های جدی آنان است. باید برای رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد گشایش در زندگی مردم تلاش کرد و زمینه تحقق دستاورد‌های اقتصادی در دوران پساجنگ را فراهم ساخت.

وی همچنین با اشاره به سه مؤلفه اعتقادی و هویتی در ماندگاری انقلاب اسلامی، توکل به خداوند متعال، رهبری و هدایت حکیمانه و حضور آگاهانه و بصیرانه مردم را از عوامل مهم پایداری نظام برشمرد و خاطرنشان کرد: حفظ شعار انقلابی، تقویت باور‌های دینی و ملی و زنده نگه داشتن روحیه مقاومت، زمینه حرکت امیدوارانه جامعه در مسیر آرمان‌های کشور را فراهم می‌کند.

فرمانده سپاه رامسر با تأکید بر جایگاه رسانه‌ها در این مسیر اظهار داشت: رسانه‌ها در کنار سایر ظرفیت‌های اجتماعی، نقش مهمی در تبیین واقعیت‌ها، انعکاس مطالبات مردم و تقویت امید اجتماعی دارند. ما نیز خود را سرباز میدان خدمت و مسئولیت می‌دانیم و تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه مدیران شهرستان، در مسیر حل مسائل و خدمت‌رسانی به مردم نقش‌آفرینی کنیم.

سرهنگ رضایی با اشاره به شعار محوری هفته بسیج امسال با عنوان بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان گفت: بسیج میراث‌دار فرهنگ ایثار و فداکاری رزمندگانی است که در دوران دفاع مقدس با حضور در خط مقدم دفاع از کشور، جان خود را فدای میهن کردند و اجازه ندادند خاک ایران به دست دشمن بیفتد.

وی افزود: به همین مناسبت، ۵۰ عنوان و ۱۹۰ برنامه در سرفصل‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، محرومیت‌زدایی، خدمات‌رسانی و جهاد تبیین در سطح شهرستان رامسر پیش‌بینی شده است که با مشارکت حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و دستگاه‌های مرتبط اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه رامسر با تشریح بخشی از اقدامات بسیج سازندگی در مناطق محروم شهرستان بیان کرد: در منطقه اشکورات، احداث ۹ سیل‌بند و سازه رسوب‌گیر با مشارکت سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا استان مازندران در دستور کار قرار گرفته است. همچنین عملیات برق‌رسانی به روستای یازن در حال انجام است.

وی ادامه داد: ساخت خانه برای خانواده‌های محروم، اجرای رزمایش‌های کمک مؤمنانه، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و کمک به دامداران از طریق تأمین و توزیع سبوس یارانه‌ای از دیگر اقدامات بسیج در حوزه محرومیت‌زدایی و حمایت معیشتی است.

فرمانده سپاه رامسر با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه خانواده و ازدواج نیز اظهار داشت: تهیه و اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار دنبال می‌شود.

رضایی همچنین از مشارکت بسیج در تأمین نیاز‌های زیرساختی و تجهیزاتی مصلی جوادالائمه رامسر خبر داد و گفت: در این راستا، ۴۰۰ مترمربع فرش به ارزش تقریبی دو میلیارد تومان برای مصلی شهرستان تأمین و اختصاص یافته است.

فرمانده سپاه رامسر با تأکید بر ظرفیت بسیج سازندگی در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی خاطرنشان کرد: بسیج سازندگی به‌عنوان بازوی اجرایی در حوزه محرومیت‌زدایی، در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و در پروژه‌هایی که با هدف رفع محرومیت، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم تعریف می‌شوند، مشارکت می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مسئولان و مردم گفت: باید روحیه امید، خدمت و امیدآفرینی را در جامعه تقویت کنیم. هر اندازه اعتماد عمومی، همکاری بین دستگاه‌ها و حضور میدانی مسئولان افزایش یابد، ظرفیت مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد و بسیج آمادگی دارد در مسیر خدمت‌رسانی و رفع مشکلات مردم، همچنان در میدان حضور داشته باشد.