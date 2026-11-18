رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماکو، از ثبت دو هزار و ۳۰۶ عضو فعال، بیش از ۲۳ هزار نوبت امانت کتاب در بازه زمانی آبان ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،صابر عبدالله پور همزمان با هفته کتاب در حاشیه بازدید از یکی از کتابخانه‌های شهرستان در جمع خبرنگاران افزود: کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماکو در این بازه زمانی دارای دو هزار و ۳۰۶ عضو فعال بوده‌اند و یک‌هزار و ۹۷۲ ثبت‌نام جدید و ۴۴۹ مورد تمدید عضویت در سامانه به ثبت رسیده است.

رییس کتابخانه های عمومی شهرستان افزود: همچنین در این مدت، ۲۳ هزار و ۶۷۷ نسخه کتاب به اعضا امانت داده شده و ۲۳ هزار و ۳۶۶ نسخه نیز به کتابخانه‌ها بازگشت داده شده است.

عبدالله پور ادامه داد: تعداد کل منابع کتابخانه‌ای شهرستان نیز به ۷۵ هزار و ۸۹۷ نسخه می‌رسد که ۲ هزار و ۱۲۲ نسخه از آن در آمار نسخ ثبت‌شده درج شده است.

به گفته وی شبکه کتابخانه‌های عمومی شهرستان با برخورداری از ۶ کتابخانه شامل ۳ کتابخانه نهادی و ۳ کتابخانه مشارکتی و بهره‌گیری از ۶ نیروی انسانی، در مسیر توسعه خدمات کتابخانه‌ای و ترویج فرهنگ مطالعه فعالیت می‌کند.