آیین گرامیداشت روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار در خمین، با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، ترویج فرهنگ مطالعه و آغاز پویش اهدای یک میلیون جلد کتاب به کتابخانه مرکزی استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین گرامیداشت روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن همایش‌های بیت تاریخی امام خمینی (ره) در خمین برگزار شد.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در این آیین، کتابخانه‌ها را فراتر از محل امانت کتاب و از مراکز پویای فرهنگی دانست و گفت: کتابخانه‌های امروز به شبکه‌هایی پویا و باشگاه‌های فرهنگی با برنامه‌های متنوع تبدیل شده‌اند.

علی‌اکبر احمدی با اشاره به جایگاه فرهنگی استان مرکزی افزود: یک‌چهارم مفاخر کشور متعلق به این استان هستند و حضرت امام خمینی (ره) نیز از شخصیت‌های برجسته در عرصه مطالعه و نویسندگی به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی گفت: تنبلی در خواندن کتاب از پرخسارت‌ترین انواع تنبلی است و ترویج مطالعه وظیفه‌ای همگانی است که همه دستگاه‌های مسئول باید در آن نقش‌آفرینی کنند.

استاندار مرکزی نیز کتابخانه مرکزی استان را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های فرهنگی کشور دانست و گفت: این مجموعه با زیربنای ۱۹ هزار مترمربع، بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی کشور است و ظرفیت مهمی برای ارتقای سرانه مطالعه و توسعه خدمات کتابخانه‌ای دارد.

مهدی زندیه‌وکیلی از آغاز پویش اهدای یک میلیون جلد کتاب به کتابخانه مرکزی استان خبر داد و افزود: خانواده‌ها می‌توانند کتاب‌های مازاد و قابل استفاده خود را برای غنی‌سازی منابع این مجموعه اهدا کنند.

وی تأمین کتاب و محتوا و ارائه آموزش به سایر کتابخانه‌های عمومی استان را از ظرفیت‌های کتابخانه مرکزی عنوان کرد.

معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز از افزایش خدمات کتابخانه‌های سیار خبر داد و گفت: اکنون چهار هزار و ۷۷۵ نقطه در کشور زیر پوشش خدمات این نهاد قرار دارند و خدمات کتابخانه‌ای در دولت چهاردهم ۲۲ درصد رشد داشته است.

روح‌الله منوچهری افزود: تعداد کتابخانه‌های سیار کشور از ۵۷ دستگاه در ابتدای دولت به ۱۱۶ دستگاه رسیده و این ناوگان به بیش از ۱۰ میلیون نفر خدمات ارائه می‌کند. همچنین در هفته کتاب امسال ۳۴ دستگاه کتابخانه سیار به شهر‌های کشور اعزام شده‌اند.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی‌پور، امام جمعه موقت اراک نیز با اشاره به جایگاه کتاب در قرآن کریم گفت: واژه کتاب حدود ۲۳۰ بار در قرآن به کار رفته است و ارزش کتاب‌ها باید بر اساس محتوای آنها، عمل به آموزه‌ها و ترویج معارف سنجیده شود.

محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز کتاب را نگهبان خرد و اندیشه دانست و بر ضرورت تبیین و انتشار یافته‌های حاصل از مطالعه تأکید کرد.

وی افزود: برگزاری همایش‌هایی از این دست با تبادل تجربه و هم‌اندیشی می‌تواند به شناسایی و کاهش آسیب‌های جامعه کمک کند.

وحید براتی‌زاده، فرماندار خمین نیز کتاب را راهنمای انسان در مسیر زندگی و تصمیم‌گیری آگاهانه دانست و گفت: جامعه آگاه، آینده‌ای روشن خواهد داشت.

وی همچنین از نویسندگان و اهالی قلم خواست رویداد‌ها و حوادث شهرستان خمین در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را ثبت و ماندگار کنند و افزود: مجموعه شهرستان از این اقدام فرهنگی حمایت خواهد کرد.