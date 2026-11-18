به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی‌نیا گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انتشار مطالب کذب و موهن در فضای مجازی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات فنی و تخصصی، عامل انتشار این مطالب را در شهرستان شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با اشاره به معرفی متهم ۴۰ ساله به مرجع قضائی برای سیر مراحل قانونی، گفت: پلیس به‌صورت مستمر فضای مجازی را رصد کرده و با هرگونه فعالیت مجرمانه برابر قانون برخورد می‌کند.