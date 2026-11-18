آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان فارس با تقدیر از کتابداران، اعضا، بازنشستگان، خیرین، شهرداران، اصحاب رسانه و حامیان کتاب و کتابخانه‌های عمومی در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان فارس، همزمان با سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم»، با تقدیر از کتابداران، اعضا، بازنشستگان، خیرین، شهرداران، اصحاب رسانه و حامیان کتاب و کتابخانه‌های عمومی در شیراز برگزار شد.

کتابداران برگزیده

سکینه رزم‌دیده، مسئول کتابخانه عمومی «امام صادق (ع)» اهل، شهرستان لامرد

رقیه شمشیری‌نیا، مسئول کتابخانه عمومی «دکتر جمشید صداقت کیش» شهرستان آباده

سمیه حسابی، کتابدار کتابخانه عمومی «آیت‌الله شهید مدنی» شهرستان کازرون

صدیقه شریفی، مسئول کتابخانه عمومی «صادق آل‌محمد» شهرستان اقلید

عبدالحسن محیط، مسئول کتابخانه عمومی «بهار نارنج» امام‌شهر، شهرستان قیر و کارزین

ملیحه رحیمی، مسئول کتابخانه عمومی «قاموس» کارزین، شهرستان قیر و کارزین

زهرا منزه، کتابدار کتابخانه عمومی «زنده‌یاد محمدحسن رجبی» شهرستان نی‌ریز

زهرا کشاورز، کتابدار کتابخانه عمومی «شهید آیت‌الله دستغیب» شهرستان شیراز

احمدرضا رنجبر، مسئول کتابخانه عمومی «شهدای جنت‌شهر» شهرستان داراب

ابوذر پوربخشیان، مسئول کتابخانه عمومی «آیت‌الله دکتر احمد بهشتی» شهرستان فسا

فاطمه دهقانی، مسئول کتابخانه عمومی «علامه محمدتقی جعفری» صفاشهر، شهرستان خرم‌بید

هاجر زارعی کردشولی، کتابدار کتابخانه عمومی «آل‌طاها» روستای اکبرآباد، شهرستان پاسارگاد

سمیه مردانی، کتابدار کتابخانه عمومی «الفبا» شهرستان شیراز

فاطمه صفری، مسئول کتابخانه عمومی «زنده‌یاد سعید قربانی» سورمق، شهرستان آباده

راضیه رشیدی، کتابدار روستایی کتابخانه عمومی «شهاب‌الدین سهروردی» روستای سیوند، شهرستان مرودشت

صالح غربی، مسئول کتابخانه عمومی میرزا نصیرالدین جهرمی، شهرستان جهرم

اعضای برگزیده

گروه سنی زیر ۷ سال: هانا گرامی (کتابخانه «شیخ محسنی» اقلید) و سنا عالی (کتابخانه «امام محمدباقر (ع)» لامرد)

گروه سنی ۷ تا ۱۱ سال: آنیتا اردشیری (کتابخانه «محقق‌العلما» استهبان) و رضا صبوری‌زاد (کتابخانه «مصیری» رستم)

گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ سال: خاطره رضازاده (کتابخانه «شهید مدنی» کازرون) و عبدالله فتحی (کتابخانه «بانو صفیه خضری» اوز)

گروه سنی ۱۸ تا ۳۴ سال: هاشم شعبانی‌فر (کتابخانه «آبی احمد» جویم)

گروه سنی ۳۵ تا ۵۹ سال: حامد گلستان‌اصیل (کتابخانه «گنجینه معرفت» سپیدان)

گروه سنی ۶۰ سال به بالا: جمال پارسامنش (کتابخانه «میرزا نصیر» جهرم) و ناهید معمار مشرفی (کتابخانه «مذنب آباده‌ای» آباده)

عضو خانوادگی: خانواده میرزایی، سه‌نفره (کتابخانه «شهید طلایی» سرچهان)

عضو توانخواه: آوا مسیح‌گل (کتابخانه کودکان «شقایق» شیراز)

عضو افتخارآفرین: علی‌اکبر خارستانی (کتابخانه «محمدرسول‌الله (ص)» خرامه)

عضو همیار: توران خیرالهی (کتابخانه‌های شیراز)

بازنشستگان برگزیده

سیدحسین افضلی، ملیحه جلالی، سوسن دهقانی، لیلا رستگاریان، طیبه رضائی، پروین زیلائی، فریدون سیاوشی، غلامرضا عاقل‌زاده، روان‌بخش قلی‌زاده، عزت‌الله کریمی، عنایت کریمی، مهشید مجتهدزاده، احمدعلی نجفی، بهنام نعمت‌اللهی، محمد نکوئی، مسلم نوجوان و محمدرضا نوشادی

حامیان و همراهان کتاب

فرماندار و روسای انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها: بتول معلم (سروستان) و روح‌الله مرادی (اقلید)

شهرداران حامی کتاب: اصغر فرودی (لارستان) و محمدرضا علی پورنسب (قیر و کارزین)

سازمان‌های برتر حامی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس با مسئولیت دکتر محسن زارعی پاپری و سازمان نوسازی مدارس با مسئولیت مهندس امین سینایی

اصحاب رسانه: خبرگزاری پانا، فرزام و فرنام عباس نژاد (شیراز)

خیرین برگزیده: دکتر مهراب داراب‌پور (فسا)، شهرام یزدانی (شیراز) و مهرداد الطافی (جهرم)

فرد تأثیرگذار: حسن دهقان (استانداری) قاسم محمدی (دادستان)

سی‌ و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ امسال و با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» در سراسر کشور در حال برگزاری است.