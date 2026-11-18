به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، زمان ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان نهایی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ این دانشگاه از شنبه ۳۰ آبان تا دوشنبه ۲ آذر از طریق سامانه آموزشی گلستان به نشانی: education.cfu.ac.ir/home/default.htm خواهد بود. همچنین، پذیرفته شدگان برای ثبت نام حضوری از سه شنبه ۳ تا شنبه ۷ آذر با همراه داشتن مدارک به دانشگاه‌های فرهنگیان استان محل قبولی مراجعه کنند. شروع کلاس‌ها نیز از یکشنبه ۸ آذر خواهد بود.